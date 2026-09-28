Тейлор Свифт стала рекордсменкой по числу побед за всю историю премии MTV VMA

Тейлор Свифт выиграла в номинации «Лучший режиссер-исполнитель» музыкальной премии MTV VMA. Американская певица стала самой награждаемой артисткой в истории MTV VMA, обойдя по количеству наград Бейонсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тейлор Свифт

Фото: Chris Pizzello / AP Тейлор Свифт

Фото: Chris Pizzello / AP

Церемония награждения прошла в театре Peacock в Лос-Анджелесе. Тейлор Свифт получила три награды, в общей сложности на ее счету 33 статуэтки. Она рассказала, что спродюсировала 18 из 60 своих музыкальных клипов за последние 20 лет. Певица представила на церемонии клип на новый сингл «Patient Zero», режиссером которого выступила она сама.

В числе других победителей MTV VMA 2026 года:

видео года — Тейлор Свифт, «The Fate of Ophelia»;

артист года — Мадонна;

песня года — «Swim», BTS;

лучший новый артист — певица Сиенна Спиро;

лучшая коллаборация — Мадонна и Сабрина Карпентер с песней «Bring Your Love»;

лучшая хореография — Мадонна, «Confessions II – The Film»;

лучшая группа — BTS;

лучший альбом — Мадонна с «Confessions II»;

песня лета — «hate that i made you love me» певица Арианы Гранде;

лучшее поп-видео — «Dream» исполнительницы Lisa (участница группы Blackpink).

Ведущим церемонии в этом году выступил рэпер Снуп Догг. Победители в главных номинациях определялись голосованием зрителей. Трансляцию мероприятия вели каналы CBS и MTV.