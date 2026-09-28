В Ижевске установили крест в память о пострадавших от репрессий

В Ижевске на территории храма в честь Державной иконы Божией Матери освятили крест в память о пострадавших в годы гонений. Церемония состоялась 27 сентября после Божественной литургии в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ижевская и Удмуртская епархия Фото: Ижевская и Удмуртская епархия

После литургии вокруг храма прошел крестный ход, затем митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин освятил установленный крест. По словам митрополита, у креста будут молиться о погибших в лагерях, застенках и ссылках.

«Мы с вами установили в нашем городе крест, чтобы молиться о всех тех, кого безбожная власть уничтожила в лагерях, застенках, расстреляла. Я всегда говорил: есть люди, которые еще не причислены к лику святых, но они святые. И вот о них мы будем молиться»,— сказал владыка.

Первая служба у нового креста состоится 30 октября — в день памяти всех пострадавших от политических репрессий, отмечаемый Русской православной церковью.