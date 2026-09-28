Хирургам в России могут разрешить работать вне больницы
С 1 января 2027 года в России могут изменить порядок работы хирургов. Им хотят предоставить возможность оказывать помощь за территорией больницы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа Минздрава.
Согласно документу, хирургов смогут привлекать к работе по месту вызова бригады скорой, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации. Также хирургов будут задействовать для оказания паллиативной медпомощи.
На должность врача-хирурга назначают специалиста, соответствующего квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденным Минздравом. Ведомство сообщало, что в следующем году финансирование федеральных медорганизаций увеличат на 9,6% год к году, до 378,9 млрд руб.
Проект Минздрава использует уже применявшийся формат организации специализированной помощи за пределами профильного отделения. Например, в сентябре 2025 года для детской офтальмологической помощи был предусмотрен порядок, разрешающий оказывать помощь детям «вне медицинской организации», в том числе на месте вызова скорой помощи или в транспортном средстве во время эвакуации. При необходимости пациента могли транспортировать в ближайший стационар с реанимацией и диагностическим оборудованием.
Для хирургов это означает возможность подключать специалиста до прибытия пациента в больницу, в том числе непосредственно во время перевозки. Это позволяет оказывать специализированную помощь на ранних этапах, до госпитализации.