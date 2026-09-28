Хирургам в России могут разрешить работать вне больницы

С 1 января 2027 года в России могут изменить порядок работы хирургов. Им хотят предоставить возможность оказывать помощь за территорией больницы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа Минздрава.

Согласно документу, хирургов смогут привлекать к работе по месту вызова бригады скорой, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации. Также хирургов будут задействовать для оказания паллиативной медпомощи.

На должность врача-хирурга назначают специалиста, соответствующего квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденным Минздравом. Ведомство сообщало, что в следующем году финансирование федеральных медорганизаций увеличат на 9,6% год к году, до 378,9 млрд руб.