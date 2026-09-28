На МЦД-2 поезд травмировал нарушителей правил на станции «Тушинская»

Несколько человек нарушили правила нахождения на станции «Тушинская» МЦД-2. Они были травмированы электропоездом, сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД).

Инцидент произошел в 6:05. Поезд №7216 следовал из Нахабино в Подольск. Пассажиров электрички высадили на станции, они продолжили путь на следующих составах. Движение поездов в границах «Тушинской» организовано по соседнему пути в реверсивном режиме. Точное число пострадавших и подробности об их состоянии не приводятся.

Из-за ЧП задержаны пригородные поезда дальних маршрутов Рижского и Курского направлений, а также МЦД-2. Несколько рейсов отменены, уточнили в МЖД.