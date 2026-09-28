В Агаповском округе в ДТП погиб мотоциклист

После столкновения с автомобилем в Агаповском округе погиб водитель мотоцикла. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

Авария произошла вечером 26 сентября на дороге Магнитогорск — Кизил — Сибай — Ира. По предварительным данным, 21-летний водитель Daewoo Nexia на регулируемом перекрестке поворачивал налево на зеленый сигнал светофора. Он не уступил дорогу встречному мотоциклу Honda под управлением 26-летнего гражданина. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте.

Виталина Ярховска