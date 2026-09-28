Председатель Пермского краевого суда ушел в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей РФ досрочно прекратила полномочия председателя Пермского краевого суда Александра Суханкина. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Суханкин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Александр Суханкин

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Решение о прекращении полномочий председателя краевого суда было принято на основании его письменного заявления об отставке.

Александр Суханкин был назначен председателем Пермского краевого суда 18 марта 2022 года на шестилетний срок полномочий. Прежний председатель Пермского краевого суда, Владимир Вельянинов возглавлявший суд с 2007 года, ушел в почетную отставку в августе 2019 года. После этого конкурс на его должность объявлялся пять раз.