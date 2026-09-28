Челябинская область попала в топ-15 регионов по доступности ипотеки

В конце лета 2026 года 27,3% семей в Челябинской области могли позволить себе купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке. Регион занял 14-е место в соответствующем рейтинге субъектов России от «РИА Новости». Размер ежемесячного платежа по займу на жилье на Южном Урале составил 59,8 тыс. руб.

Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий (доля семей, которые смогут взять ипотеку,— 55,7%; ежемесячный платеж — 86,3 тыс. руб.), Ханты-Мансийский (52,5%; 63,1 тыс. руб.) и Чукотский (48,3%; 103,6 тыс. руб.) автономные округа. Последние места в рейтинге заняли Севастополь (4,5%; 123,7 тыс. руб.), республики Крым (4,5%; 116,7 тыс. руб.) и Дагестан (5,2%; 65,8 тыс. руб.).

Виталина Ярховска