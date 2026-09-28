Рынок продвижения мобильных приложений превысит 20 млрд рублей по итогам года

Российский рынок коммерческого размещения, продвижения и монетизации приложений через смартфоны, планшеты, компьютеры, Smart TV и ТВ-приставки по итогам года достигнет 24 млрд руб., прогнозируют аналитики TelecomDaily. Из них 10 млрд (42%) получат владельцы программной среды — производители устройств, ОС-платформы, а также операторы связи и ритейлеры. Сумма включает 7,9 млрд заработанных средств на действующей пользовательской базе и 2,2 млрд фиксированных выплат за предустановку и интеграцию приложений на новых устройствах. Остальные 58% составляют выплаты «промежуточным звеньям цепочки дистрибуции» (платформы, сети, разработчики и пр.).

В сегмент входят все основные механизмы коммерческого взаимодействия с пользователем через устройства — от первичного размещения приложения на гаджете до выплат за целевые действия пользователей, доли от выручки сервисов и монетизации встроенного рекламного инвентаря. Основную часть доходов владельцев программной среды формируют механизмы, основанные на долгосрочной монетизации уже используемых устройств. Крупнейший из них — revenue share, то есть получение доли от выручки поисковых, подписных и трансакционных сервисов. На него приходится около 4,95 млрд руб.

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