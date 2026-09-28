Девелоперы Японии вынуждены скупать поля для гольфа под проекты СЭС

В Японии у девелоперов заканчиваются земельные участки, подходящие по площади для крупных проектов солнечной генерации. Для этих целей они вынуждены скупать поля для гольфа, сообщает агентство Bloomberg.

Поля для гольфа, число которых увеличилось в Японии в годы бума 1980-х годов, остались в числе последних доступных участков. За последние десятилетия популярность этой игры снизилась, особенно в сельской местности с сокращающимся населением, и клубы терпят убытки из-за содержания больших участков.

Такие площадки считаются перспективными для размещения солнечных электростанций (СЭС) благодаря открытому пространству, хорошей освещенности и наличию доступа к электросети. На них уже размещено порядка 9% мощностей японских промышленных СЭС. По оценкам экспертов, использование всей земли, технически пригодной для использования солнечной энергии и ветра, может в 14 раз увеличить ежегодный объем генерации в стране. В стадии разработки или строительства находятся проекты суммарной мощностью не менее 1 ГВт. Так, в прошлом году крупная стройкомпания Kamisato Kensetsu Ltd. купила поле на 27 лунок. Она намерена закрыть гольф-клуб и начать строительство в 2030 году.

Япония сделала ставку на солнечную энергетику после того, как в 2011 году катастрофа на АЭС «Фукусима» привела к закрытию 54 ядерных реакторов, которые раньше вырабатывали около трети объема электроэнергии страны. Правительство ввело щедрые субсидии, которые гарантировали приобретение возобновляемой энергии по цене, выгодной для разработчиков. После бума, пик которого пришелся на 2015 год, темпы роста отрасли замедлились, и льготы были сокращены. Теперь замедление создает проблему для правительства, которое планирует к 2040 году обеспечить солнечными батареями до 29% электроэнергии, что почти втрое больше нынешнего показателя.

Помимо сокращения субсидий, крупные солнечные проекты сталкиваются с растущим противодействием со стороны общественности, обеспокоенной вырубкой лесов, оползнями и изменениями ландшафтов. Премьер-министр Санаэ Такаити также активно выступает против такого природопользования, отмечает Bloomberg.

Эрнест Филипповский