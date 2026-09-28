Коалиция во главе с США передала властям Ирака все военные базы

Международная коалиция во главе с США передала все базы и штабы иракским властям, заявил Al Jazeera глава пресс-службы органов безопасности Ирака Саад Маан. По его словам, после 30 сентября в стране не останется боевых и учебных подразделений коалиции.

Как сообщил руководитель аппарата главнокомандующего ВС Ирака Абдул-Амир Аль-Шаммари, штаб-квартира коалиции будет закрыта 30 сентября. «Ирак готов взять на себя ответственность за обеспечение безопасности после вывода коалиционных войск», — добавил Саад Маан.

Международная коалиция по борьбе с «Исламским государством» (организация признана в РФ террористической и запрещена) была создана в 2014 году по инициативе США. Коалиция объединяет 89 стран и международных организаций. На начало 2025 года в Ираке находилось примерно 2,5 тыс. военнослужащих США.