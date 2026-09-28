Юг Приморья остался без света и воды из-за аварии

В поселке Штыково произошла авария на подстанции АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Без электроэнергии и водоснабжения остались потребители части Владивостока, Артема и Надеждинского района.

«Примводоканал» рекомендовала жителям Владивостока, Артема и Надеждинского района сделать необходимый запас питьевой воды. Ориентировочный срок восстановления подачи воды к 18:00 по местному времени (11:00 мск).

Сейчас ведутся ремонтные работы на подстанции «Штыково». В аварийно-восстановительных работах задействовано 18 специалистов. По информации ДРСК, электроснабжение части потребителей было восстановлено по резервным схемам.

Алексей Чернышев, Владивосток