Юг Приморья остался без света и воды из-за аварии
В поселке Штыково произошла авария на подстанции АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Без электроэнергии и водоснабжения остались потребители части Владивостока, Артема и Надеждинского района.
«Примводоканал» рекомендовала жителям Владивостока, Артема и Надеждинского района сделать необходимый запас питьевой воды. Ориентировочный срок восстановления подачи воды к 18:00 по местному времени (11:00 мск).
Сейчас ведутся ремонтные работы на подстанции «Штыково». В аварийно-восстановительных работах задействовано 18 специалистов. По информации ДРСК, электроснабжение части потребителей было восстановлено по резервным схемам.