Репродуктивную диспансеризацию по ОМС прошли более 10 млн россиян
За январь—июль 2026 года репродуктивную диспансеризацию по полису ОМС прошли 10,1 млн человек, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Показатель в 2,3 раза превышает уровень аналогичного периода 2024 года.
Диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает базовый скрининг: женщин осматривает акушер-гинеколог, мужчин — уролог или подготовленный хирург. Второй этап назначается по показаниям. Он включает ПЦР-исследования, УЗИ органов малого таза и молочных желез, спермограмму и повторные приемы специалистов. По итогу врач определяет группу репродуктивного здоровья.
В мае председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин сообщал, что за весь 2025 год репродуктивную диспансеризацию прошли 16 млн граждан. При этом, отметил он, примерно 10% обследованных пациентов были направлены на дополнительное лечение.
Практический смысл диспансеризации — выявить заболевания репродуктивной системы и факторы риска до появления более серьезных проблем, чтобы вовремя начать лечение или профилактику. В 2024 году факторы риска обнаружили примерно у 12% мужчин и 29% женщин, прошедших обследование, а патологии — у 3% мужчин и 12% женщин. К ноябрю 2024 года 11% участников направили на второй этап для более глубокого исследования выявленных нарушений.
Рост охвата происходит на фоне прежних проблем с информированием и доступностью обследований. В марте 2025 года Минздрав связывал неохотное участие граждан с недостаточной осведомленностью о возможности пройти скрининг; в июне 2024 года более 15 регионов не размещали информацию о нем на официальных сайтах, а до 5% регионов не обеспечивали прием в вечернее время и выходные дни.