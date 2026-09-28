Репродуктивную диспансеризацию по ОМС прошли более 10 млн россиян

За январь—июль 2026 года репродуктивную диспансеризацию по полису ОМС прошли 10,1 млн человек, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Показатель в 2,3 раза превышает уровень аналогичного периода 2024 года.

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый включает базовый скрининг: женщин осматривает акушер-гинеколог, мужчин — уролог или подготовленный хирург. Второй этап назначается по показаниям. Он включает ПЦР-исследования, УЗИ органов малого таза и молочных желез, спермограмму и повторные приемы специалистов. По итогу врач определяет группу репродуктивного здоровья.

В мае председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин сообщал, что за весь 2025 год репродуктивную диспансеризацию прошли 16 млн граждан. При этом, отметил он, примерно 10% обследованных пациентов были направлены на дополнительное лечение.