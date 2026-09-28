Нетаньяху поручил подготовить иск в МУС против Эрдогана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инициировал подготовку иска в Международный уголовный суд против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил телеканал I24 со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в основу иска легли обвинения в обращении с курдами и финансирование «Хамас». Израиль может подать иск самостоятельно, но вероятнее воспользуется услугами посредника, отмечает телеканал. При этом ни Израиль, ни Турция не признают юрисдикцию МУС.

Поручение стало ответом на запрос Минюста Турции в Интерпол о выдаче «красного уведомления» в отношении израильского премьера. Так называемое красное уведомление (Red Notice) — это запрос Интерпола ко всем странам-участницам найти человека и временно задержать его с целью последующей экстрадиции.

Реджеп Тайип Эрдоган регулярно критикует Израиль, называя действия его армии в Газе «геноцидом», а членов «Хамас» — «бойцами сопротивления». Власти Турции неоднократно предоставляли убежище и поддержку лидерам «Хамаса», среди которых Исмаил Хания и Халед Машаль.