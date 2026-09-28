Нетаньяху поручил подготовить иск в МУС против Эрдогана
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инициировал подготовку иска в Международный уголовный суд против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил телеканал I24 со ссылкой на источники.
По данным телеканала, в основу иска легли обвинения в обращении с курдами и финансирование «Хамас». Израиль может подать иск самостоятельно, но вероятнее воспользуется услугами посредника, отмечает телеканал. При этом ни Израиль, ни Турция не признают юрисдикцию МУС.
Поручение стало ответом на запрос Минюста Турции в Интерпол о выдаче «красного уведомления» в отношении израильского премьера. Так называемое красное уведомление (Red Notice) — это запрос Интерпола ко всем странам-участницам найти человека и временно задержать его с целью последующей экстрадиции.
Реджеп Тайип Эрдоган регулярно критикует Израиль, называя действия его армии в Газе «геноцидом», а членов «Хамас» — «бойцами сопротивления». Власти Турции неоднократно предоставляли убежище и поддержку лидерам «Хамаса», среди которых Исмаил Хания и Халед Машаль.
Практический смысл такого обращения зависит от юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), а не только от того, признают ли его Израиль и Турция. В 2015 году Палестинская администрация присоединилась к Римскому статуту, поэтому суд получил полномочия рассматривать преступления, связанные с израильско-палестинским конфликтом; эта основа сама по себе не охватывает любые обвинения против турецкого руководства, в частности эпизоды, не связанные с этим конфликтом.
Римский статут не предусматривает абсолютного иммунитета для главы государства, главы правительства и министра иностранных дел, хотя международное право признает такой иммунитет за занимающими эти должности лицами. Поэтому должность сама по себе не блокирует рассмотрение дела по правилам Статута, но исполнение предписаний суда остается отдельным вопросом: предусмотрена процедура выражения несогласия с государством, которое их не исполняет.
Предыстория взаимных претензий включает обращение турецкой стороны: 14 ноября 2023 года Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст Турции уголовное дело в отношении Биньямина Нетаньяху и потребовала его передачи Международному уголовному суду по обвинению в геноциде.