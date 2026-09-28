Нетаньяху тайно посетил ОАЭ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 27 сентября совершил тайный визит в Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с президентом страны шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила израильский телеканал Kan. Поездка продлилась несколько часов. Канцелярия премьер-министра Израиля ее не анонсировала.

Для перелета Биньямин Нетаньяху использовал частный самолет израильского бизнесмена, который также арендуют другие высокопоставленные чиновники. Визит состоялся во время скандала вокруг публикации газеты «Гаарец» о том, что шейх бен Заид якобы предупреждал господина Нетаньяху о готовящейся атаке «Хамас» накануне 7 октября 2023 года. По данным «Гаарец», Биньямин Нетаньяху не передал эту информацию спецслужбам.

Публикация в «Гаарец» была приурочена к выходу книги журналистов Шломи Эльдара и Рут Юваль «Заложники: 843 дня бездействия», основанной на показаниях десятков источников. Биньямин Нетаньяху отверг все обвинения в свой адрес. Представители ОАЭ также никак не комментировали публикацию. Лидеры израильской оппозиции вновь обвинили правительство в халатности и призвали к созданию государственной комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года.