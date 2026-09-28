Прибыль крупных и средних предприятий в первом полугодии упала на 11%

Охлаждение российской экономики отражается на прибыли компаний значительнее, чем на оплате труда работников. По расчетам Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) «Сбера», в 2025 году валовая прибыль в российской экономике сократилась в номинальном выражении на 4,7% при росте номинального ВВП на 5,9%. В результате доля прибыли в ВВП снизилась с 48,5% до 43,6% — минимума с 2018 года (с учетом сезонности). Показатель падает третий год подряд. Оплата труда, напротив, выросла на 14,7%, а ее доля в ВВП увеличилась с 44,2% до 47,9%, вернувшись к максимуму 2016 года.

Расхождение сохраняется и в 2026 году. Прибыль крупных и средних предприятий в первом полугодии составила 11,7 трлн руб.— на 11% меньше, чем годом ранее. ЦМИ ожидает по итогам года снижения показателя на 5,7%, при этом оплата труда в целом за 2026 год вырастет на 5,3%.

Такое перераспределение доходов помогает объяснить сохраняющийся разрыв между потребительской и инвестиционной активностью. Для дальнейшей динамики экономики существенно, каким образом это расхождение будет уменьшаться. В ЦМИ отмечают уже начавшееся торможение потребления, но считают негативным сценарием его сближение с инвестициями именно за счет дальнейшего ослабления потребительского спроса, а не из-за восстановления капиталовложений.

Подробнее — в материале «Ъ» «Прибыль уходит в зарплаты».