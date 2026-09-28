ТАСС: пенсия у неработающих превысила 30 тыс. руб. в 13 регионах России

В августе 2026 года средний размер пенсии среди неработающих граждан превысил 30 тыс. руб. в 13 регионах России, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Социального фонда. При этом в среднем по России средний размер пенсионных выплат неработающим в августе 2026 года составил 25,8 тыс. руб.

Лидером по размеру выплат стал Чукотский автономный округ с показателем 43,9 тыс. руб. В Ненецком автономном округе средняя пенсия составила 40 тыс. руб., в Камчатском крае – 39,4 тыс. руб.. Высокие выплаты также зарегистрированы в Магаданской области (39,1 тыс. руб.), Ханты-Мансийском автономном округе (38,4 тыс. руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (38,1 тыс. руб.) и Сахалинской области (35,1 тыс. руб.).

В других регионах средний уровень пенсии также превысил 30 тыс. руб.: в Мурманской области — 35,6 тыс. руб., Якутии — 34,6 тыс. руб., в Коми — 33 тыс. руб., Архангельской области — 32,6 тыс. руб., Карелии — 31,3 тыс. руб., Хабаровском крае — 30,2 тыс. руб.