Вагит Алекперов возглавил рейтинг Forbes по наибольшим суммам дивидендов

Журнал Forbes представил рейтинг 75 российских миллиардеров, получивших наибольшие выплаты в виде дивидендов по итогам 2026 года. Первое место в списке занял основатель «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов с суммой выплат от нефтяной компании в 106,2 млрд руб.

Второе место занял председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и его семья. Их дивидендный доход оценивается в 87,1 млрд руб. Источниками выплат указаны «НОВАТЭК» и «Сибур». Замыкает тройку лидеров член совета директоров обеих компаний Геннадий Тимченко с показателем 71,5 млрд руб.

В первую десятку рейтинга также вошли:

президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев (40,5 млрд руб.);

совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаил Фридман (39,5 млрд руб.);

президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин (35,9 млрд руб.);

председатель совета директоров «ИФД Капиталъ» Леонид Федун (34,9 млрд руб.);

председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (34 млрд руб.);

член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-Групп» Герман Хан (31 млрд руб.).

Всего в список Forbes вошли 75 россиян, получивших крупнейшие дивидендные выплаты в 2026 году.