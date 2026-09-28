Вагит Алекперов возглавил рейтинг Forbes по наибольшим суммам дивидендов
Журнал Forbes представил рейтинг 75 российских миллиардеров, получивших наибольшие выплаты в виде дивидендов по итогам 2026 года. Первое место в списке занял основатель «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов с суммой выплат от нефтяной компании в 106,2 млрд руб.
Второе место занял председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и его семья. Их дивидендный доход оценивается в 87,1 млрд руб. Источниками выплат указаны «НОВАТЭК» и «Сибур». Замыкает тройку лидеров член совета директоров обеих компаний Геннадий Тимченко с показателем 71,5 млрд руб.
В первую десятку рейтинга также вошли:
- президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев (40,5 млрд руб.);
- совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаил Фридман (39,5 млрд руб.);
- президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин (35,9 млрд руб.);
- председатель совета директоров «ИФД Капиталъ» Леонид Федун (34,9 млрд руб.);
- председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (34 млрд руб.);
- член совета директоров LetterOne Holdings и наблюдательного совета «Альфа-Групп» Герман Хан (31 млрд руб.).
Всего в список Forbes вошли 75 россиян, получивших крупнейшие дивидендные выплаты в 2026 году.
К 23 апреля 2026 года в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes числились 155 россиян, что на девять человек больше, чем в предыдущем году. Совокупное состояние российских миллиардеров достигло рекордных 696,5 млрд долларов.
В рейтинге Forbes от 23 апреля 2026 года Вагит Алекперов занимал третье место среди богатейших россиян с состоянием 29,5 млрд долларов. Леонид Михельсон находился на четвёртой позиции с 28,3 млрд долларов, а Геннадий Тимченко — на седьмой с 24,2 млрд долларов.
Тем не менее, к 1 июля 2026 года состояние Вагита Алекперова уменьшилось на 547 млн долларов до 22 млрд долларов, а Леонида Федуна на 100 млн долларов, составив 8,88 млрд долларов. В свою очередь, Леонид Михельсон увеличил своё состояние на 1,8 млрд долларов до 25,5 млрд долларов, Геннадий Тимченко на 1,15 млрд долларов до 15,4 млрд долларов, а Михаил Фридман на 588 млн долларов до 10,7 млрд долларов.