Трамп обсудит с главой Anthropic регулирование ИИ

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что вскоре встретиться с генеральным директором компании Anthropic Дарио Амодеем. По данным Bloomberg, встреча запланирована на ночь понедельника по московскому времени.

«Мы опережаем Китай примерно на год, может быть, на полтора. Третьего места не занимает никто. Я немного говорил об этом с Си — не слишком подробно. Думаю, если, как говорится, "открыть" эту сферу, то можно утратить лидерство», — заявил Дональд Трамп. «Мы поговорим об этом (о замедлении ИИ)», — добавил он, комментируя предстоящую встречу с главой Anthropic (цитата по Fox News).

Как писал Bloomberg со ссылкой на источники, стороны придерживаются противоположных мнений по вопросу регулирования искусственного интеллекта. Дарио Амодей призывает замедлить разработку более мощных моделей из соображений безопасности. Дональд Трамп, напротив, не поддерживает регулирование и замедление отрасли, делая ставку на технологическое лидерство США.