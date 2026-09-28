Трамп обсудит с главой Anthropic регулирование ИИ
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что вскоре встретиться с генеральным директором компании Anthropic Дарио Амодеем. По данным Bloomberg, встреча запланирована на ночь понедельника по московскому времени.
«Мы опережаем Китай примерно на год, может быть, на полтора. Третьего места не занимает никто. Я немного говорил об этом с Си — не слишком подробно. Думаю, если, как говорится, "открыть" эту сферу, то можно утратить лидерство», — заявил Дональд Трамп. «Мы поговорим об этом (о замедлении ИИ)», — добавил он, комментируя предстоящую встречу с главой Anthropic (цитата по Fox News).
Как писал Bloomberg со ссылкой на источники, стороны придерживаются противоположных мнений по вопросу регулирования искусственного интеллекта. Дарио Амодей призывает замедлить разработку более мощных моделей из соображений безопасности. Дональд Трамп, напротив, не поддерживает регулирование и замедление отрасли, делая ставку на технологическое лидерство США.
Дарио Амодей предлагает сделать проверку передовых моделей обязательной и независимой: аудиторы должны получать к ним полный доступ, а сами системы — проходить тестирование на риски кибербезопасности и создания биологического оружия. При неприемлемом уровне угроз правительство, по его позиции, должно иметь право блокировать или сдерживать развертывание модели. Отдельно он предлагает согласовывать стандарты безопасности между компаниями и правительствами разных стран, включая консультации с Китаем по противодействию использованию ИИ для создания биооружия.
Для подхода Дональда Трампа такая конструкция означает риск замедлить разработку и уступить Китаю технологическое преимущество, поэтому он отвергает призывы к паузе. Практическое ограничение для компаний уже проявлялось в июне 2026 года: после требования властей США закрыть иностранным пользователям доступ к Fable 5 и Mythos, Anthropic, не сумев отделить их от остальных пользователей, прекратила доступ к этим продуктам для всех.