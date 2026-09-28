Трамп: Зеленский пообещал сбавить обороты в ударах по российским НПЗ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки по российским НПЗ способны сокращать доступный для экспорта объем нефтепродуктов: в октябре 2025 года их называли одной из причин падения экспортных поставок наряду с санкциями США и ЕС и неблагоприятной погодой. Поэтому прекращение таких атак рассматривается не только как военный, но и как способ снизить напряжение на рынке топлива.

По оценке Минфина США, удары по российским энергетическим объектам и НПЗ создают давление на цены на топливо во всем мире. В марте 2024 года Вашингтон уже призывал Киев прекратить атаки на НПЗ из-за опасений роста цен на бензин, а в апреле того же года глава Пентагона предупреждал о возможном эффекте домино в мировой энергетике.

Для Владимира Зеленского сокращение ударов связано с конкретным условием: такие решения возможны, если Россия согласится на энергетическое и продовольственное перемирие. Значит, вопрос об атаках становится предметом взаимных уступок на переговорах, а не односторонним обязательством Украины.