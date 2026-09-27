На сайте турецкой промогруппы появился анонс выступления Канье Уэста в Москве

На сайте промоутерской компании Ilsvision, которая организовала 30 мая выступление Канье Уэста в Стамбуле, появилась информация о том, что американский рэпер может выступить в Москве 10 июля 2027 года.

Информация о выступлении Канье Уэста появилась в разделе «Проекты в разработке» (Projects in development). «Реализация проектов зависит от окончательного согласования с артистами, доступности площадок и получения необходимых разрешений», — отмечается в описании раздела.

Российское агентство Say Agency летом анонсировала выступления Канье Уэста на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге на 10 и 11 октября. Против концертов выступили общественные деятели, в том числе глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Покупатели билетов вскоре стали подавать иски к Say Agency из-за срыва обязательств. Их общая сумма превысила 1,4 млн руб.