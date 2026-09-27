i24NEWS: Нетаньяху инициирует в МУС дело против Эрдогана из-за курдов и «Хамаса»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил межведомственной группе и директору Департамента международного права начать подготовку юридического дела в Международном уголовном суде (МУС). Он планирует обратиться в суд с обвинениями против президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его обращение с курдами и финансирование «Хамаса». Об этом сообщило i24NEWS со ссылкой на источники.
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Курды в Турции — это одно из национальных меньшинств Турции. Однако официально власти страны не признают за ними статус отдельного меньшинства из-за концепции единой турецкой нации. С «Хамасом» Турция поддерживает тесные политические и дипломатические контакты и не признает движение террористическим.
По данным издания, Израиль, скорее всего, воспользуется помощью посредников для возбуждения дела в МУС. При этом ни Израиль, ни Турция не признают авторитет инстанции, поскольку они не подписали Римский статут. Источники отмечают, что руководство Израиля надеется, что возбуждение уголовного дела можно будет использовать как рычаг давления на господина Эрдогана.
i24NEWS отмечает, что поручение господина Нетаньяху было издано после того, как господин Эрдоган объявил о своем обращении в Интерпол. Тогда турецкий президент призвал объявить израильского премьера в международный розыск.
Практический эффект возможного дела зависел бы не от признания его Турцией, а от решения судей МУС о выдаче ордера и поездок обвиняемого в государства — участники суда. В таком случае правоохранительные органы этих государств должны были бы задержать его и передать в Гаагу; сам по себе подготовленный иск не создает такого обязательства.
У решения есть и зеркальная предыстория: в ноябре 2023 года Генпрокуратура Стамбула направляла в Минюст Турции уголовное дело против Биньямина Нетаньяху. Поэтому возможное обращение Израиля к суду становится продолжением взаимных юридических претензий.