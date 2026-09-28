Регуляторы утвердили строительство первого энергоблока Приморской АЭС
«По первому блоку Приморской АЭС уже принято решение, они ("Росатом".— “Ъ”) будут строить»,— сообщил журналистам глава «Совета рынка» (регулятор энергорынков) Максим Быстров. «Один блок, хотя надо было два»,— добавил он.
По словам господина Быстрова, на последнем совещании по развитию атомной отрасли у президента было принято решение о строительстве шести атомных энергоблоков на замену существующих, а также инновационном реакторе БРЕСТ-ОД-300 в Северске Томской области. «Все остальные проекты поставили на стоп до уточнения перспективного спроса в генеральной схеме развития объектов электроэнергетики до 2042 года»,— добавил Максим Быстров.
В «Совете рынка», рассказал господин Быстров, вместе с крупными потребителями пытались понять, есть ли перспективы строительства всех блоков, которые «Росатом» хотел заявить для реализации. Крупные инвесторы, по его словам, сдвигают все инвестиционные проекты вправо, поэтому нового реального спроса нет.
Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. Старт заливки первого бетона намечен на декабрь 2027 года, ввод блока на 2032 год, сообщал глава «Росатома» Алексей Лихачев. До 2042 года «Росатом», согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, может построить 38 новых энергоблоков общей мощностью 30 ГВт — почти столько же, сколько сейчас находится в эксплуатации.
Решение по Приморской АЭС означает поэтапное продвижение проекта, а не автоматическое подтверждение строительства станции в полной проектной конфигурации. В сентябре 2023 года механизм финансирования еще не был определен: обсуждались собственные средства «Росатома» и схема, аналогичная договору на поставку мощности, при которой инвестиции возвращаются через оптовый энергорынок.
В ноябре 2024 года Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ввода блоков Приморской АЭС к 2032 году. При этом в неутвержденном тогда проекте генсхемы фигурировали ввод блока в 2033 году и общая мощность станции 2000 МВт, поэтому подтверждение одного блока не означает автоматического ввода всей предусмотренной проектом мощности.