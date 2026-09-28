Регуляторы утвердили строительство первого энергоблока Приморской АЭС

«По первому блоку Приморской АЭС уже принято решение, они ("Росатом".— “Ъ”) будут строить»,— сообщил журналистам глава «Совета рынка» (регулятор энергорынков) Максим Быстров. «Один блок, хотя надо было два»,— добавил он.

По словам господина Быстрова, на последнем совещании по развитию атомной отрасли у президента было принято решение о строительстве шести атомных энергоблоков на замену существующих, а также инновационном реакторе БРЕСТ-ОД-300 в Северске Томской области. «Все остальные проекты поставили на стоп до уточнения перспективного спроса в генеральной схеме развития объектов электроэнергетики до 2042 года»,— добавил Максим Быстров.

В «Совете рынка», рассказал господин Быстров, вместе с крупными потребителями пытались понять, есть ли перспективы строительства всех блоков, которые «Росатом» хотел заявить для реализации. Крупные инвесторы, по его словам, сдвигают все инвестиционные проекты вправо, поэтому нового реального спроса нет.

Проектом Приморской АЭС предусмотрено строительство двух энергоблоков ВВЭР-1000 мощностью по 1 ГВт каждый. Старт заливки первого бетона намечен на декабрь 2027 года, ввод блока на 2032 год, сообщал глава «Росатома» Алексей Лихачев. До 2042 года «Росатом», согласно генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики, может построить 38 новых энергоблоков общей мощностью 30 ГВт — почти столько же, сколько сейчас находится в эксплуатации.

Анна Тыбинь, Сочи