Башкирия получит дополнительное финансирование на социальную газификацию

Правительство России распорядилось выделить из резервного фонда дополнительные 1,2 млрд руб. на программу газификации домовладений льготных категорий граждан в 56 субъектах федерации. Субсидию от Министерства энергетики РФ получит в том числе Башкирия, которой выделят 32,7 млн руб.

Деньги возместят затраты на покупку и установку газоиспользующего оборудования для технологического присоединения к газораспределительным сетям. Воспользоваться поддержкой смогут более 13 тыс. домохозяйств по всей стране.

В мартовской версии распределения субсидий на Башкирию приходилось около 27,3 млн руб.

Идэль Гумеров