Республиканцы в США выделили больше средств на агитацию в «безопасных» округах
Готовясь к промежуточным выборам в Конгресс в ноябре, представители Республиканской партии США начали тратить больше денег на рекламу в тех округах, которые раньше считались для них «безопасными». Как показывает проведенный Reuters анализ кампаний, республиканские группы зарезервировали на рекламу на ближайшие недели около $888 млн. Для сравнения, демократы — около $666 млн.
В сентябре, по данным Федеральной избирательной комиссии (FEC), республиканские суперкомитеты политических действий уже вложились почти вдвое больше демократов.
Партия тратит больше в 39 традиционно республиканских округах, включая штаты Висконсин и Северную Каролину. По данным источников Reuters, внутренние опросы показали, что эти округа могут стать уязвимыми. Демократы, в свою очередь, заявляют, что это демонстрирует страх республиканцев перед возможной потерей большинства в Палату представителей США.
Республиканцам приходится защищать каждый мандат: по состоянию на ноябрь 2025 года у них было 220 мест в Палате представителей против 215 у демократов, а часть мандатов оставалась вакантной. При таком перевесе даже небольшая серия потерь способна лишить партию контроля над нижней палатой, поэтому уязвимость отдельных округов превращается в риск для большинства в целом.
Дополнительное давление создает сама логика промежуточных выборов: в июне 2025 года отмечалось, что правящая партия исторически теряет позиции в Палате представителей. В тот же период политологи и опросы связывали угрозу республиканскому преимуществу с низкой популярностью президента-республиканца — 44% после первых 100 дней правления. Еще летом 2025 года Дональд Трамп призывал республиканские штаты изменить границы округов именно для сохранения хрупкого большинства на выборах 2026 года; усиление рекламы в ранее надежных округах стало другой формой защиты того же преимущества.