Республиканцы в США выделили больше средств на агитацию в «безопасных» округах

Готовясь к промежуточным выборам в Конгресс в ноябре, представители Республиканской партии США начали тратить больше денег на рекламу в тех округах, которые раньше считались для них «безопасными». Как показывает проведенный Reuters анализ кампаний, республиканские группы зарезервировали на рекламу на ближайшие недели около $888 млн. Для сравнения, демократы — около $666 млн.

В сентябре, по данным Федеральной избирательной комиссии (FEC), республиканские суперкомитеты политических действий уже вложились почти вдвое больше демократов.

Партия тратит больше в 39 традиционно республиканских округах, включая штаты Висконсин и Северную Каролину. По данным источников Reuters, внутренние опросы показали, что эти округа могут стать уязвимыми. Демократы, в свою очередь, заявляют, что это демонстрирует страх республиканцев перед возможной потерей большинства в Палату представителей США.

Екатерина Наумова