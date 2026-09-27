Контейнерный рынок в августе сократился из-за проблем в Черном море

Российский контейнерный рынок в августе сократился на 0,9%, по данным FESCO, хотя по итогам восьми месяцев сохраняются высокие темпы роста. Августовское сокращение относят на счет падения трафика в Новороссийске — торговое судоходство на Черном море по-прежнему опасно, о чем свидетельствует расширение зоны повышенного военного риска в акватории. Нестабильность контейнерной торговли в целом в мире растет, выражаясь в падении пунктуальности доставки, и участники рынка предупреждают, что это надолго.

Контейнерный рынок РФ в январе—августе вырос на 6%, до 4,72 млн TEU, сообщила FESCO. По данным компании, основной вклад продолжает вносить импорт, увеличившийся на 16%, до 2,03 млн TEU. Внутренние перевозки выросли на 3,4%, до 1,06 млн TEU, экспорт сократился на 3%, до 1,24 млн TEU. Транзит не изменился (384 тыс. TEU).

В августе контейнерный рынок сжался на 0,9%, по данным FESCO (в своей статистике компания учитывает перевозки контейнеров через порты и железнодорожные погранпереходы, каботажные перевозки и железнодорожные перевозки внутри страны). ОАО РЖД фиксирует рост железнодорожных перевозок груженых и порожних контейнеров за восемь месяцев на 4,6%, до 5,26 млн TEU, в августе — на 7,3%, до 664,9 тыс. TEU. Отдельно в ОАО РЖД отмечают удвоение в августе импортного контейнеропотока из дальневосточных портов — до 16 поездов в сутки с 8,3 в январе.

ГК «Дело», в свою очередь, показывает сокращение рынка в августе по сравнению с июлем на 9%, относя это на счет временного снижения трафика в Новороссийске. «Ожидается, что в сентябре позитивная динамика может восстановиться за счет адаптации логистических цепочек и переориентации части грузопотока на порты Балтики и Дальнего Востока»,— сообщала группа.

Подробнее — в материале «За грузами потянулись риски».