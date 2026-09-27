Папа римский заявил о невозможности найти оправдание для эвтаназии

Папа Лев XIV, совершающий короткий апостольский визит во Францию, выступил с решительным осуждением эвтаназии, сообщает Le Figaro. На встрече в учреждении для больных паломников в Лурде он заявил, что «ничто не может оправдать перспективу запланированной смерти».

Это заявление прозвучало на фоне незатухающих споров о недавно принятом в стране законе о «помощи при уходе из жизни». При определенных условиях он разрешает ассистированное самоубийство, а в случаях, когда пациент физически не способен самостоятельно принять смертельный препарат,— эвтаназию.

Папа римский подчеркнул, что человеческое достоинство «не подлежит обсуждению». При этом он признал, что «бремя, которое приходится нести, часто слишком тяжело».

Екатерина Наумова