Папа римский заявил о невозможности найти оправдание для эвтаназии
Папа Лев XIV, совершающий короткий апостольский визит во Францию, выступил с решительным осуждением эвтаназии, сообщает Le Figaro. На встрече в учреждении для больных паломников в Лурде он заявил, что «ничто не может оправдать перспективу запланированной смерти».
Это заявление прозвучало на фоне незатухающих споров о недавно принятом в стране законе о «помощи при уходе из жизни». При определенных условиях он разрешает ассистированное самоубийство, а в случаях, когда пациент физически не способен самостоятельно принять смертельный препарат,— эвтаназию.
Папа римский подчеркнул, что человеческое достоинство «не подлежит обсуждению». При этом он признал, что «бремя, которое приходится нести, часто слишком тяжело».
Французский закон меняет прежнюю модель конца жизни: наряду с отказом от лечения, обезболиванием и паллиативной помощью он вводит возможность сознательно ускорить смерть пациента. Поэтому предмет спора — не только объем медицинской помощи, а допустимость намеренного прекращения жизни.
Право на такую помощь предоставляется совершеннолетним тяжелобольным людям, способным выразить свободную и осознанную волю. Механизм может предполагать самостоятельное применение назначенного препарата пациентом либо выполнение процедуры врачом, когда человек физически не способен сделать это сам.
Парламент уже одобрил право на «помощь в умирании», но окончательное решение по закону должен принять Конституционный совет. Позиция папы расходится с этой конструкцией именно потому, что закон допускает ускорение смерти при соблюдении медицинских и волевых условий, тогда как он отвергает саму возможность оправдать заранее запланированную смерть.