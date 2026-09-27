За день над Россией сбили 43 беспилотника

Средства противовоздушной обороны с 08:00 до 20:00 мск сбили над Россией 43 беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, БПЛА уничтожили над Курской, Белгородской, Орловской, Брянской и Ростовской областями, Крымом и Черным морем. По данным оперативного штаба Белгородской области, в регионе при атаках ВСУ погибла женщина, мужчина получил ранения. В Брянской области мужчина получил ранения при ударе дрона по машине, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.