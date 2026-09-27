В Абхазии задержан подозреваемый в убийстве туристки из Оренбургской области

В Абхазии задержан житель Гудаута, подозреваемый в убийстве туристки из Оренбургской области Амины Бикбовой. Девушка отдыхала в Гаграх, но в какой-то момент перестала выходить на связь с родственниками. О задержании сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

В отделение МВД по Гагрскому району обратились родственники пропавшей туристки. Сотрудники уголовного розыска и милиции установили, с кем девушка последний раз общалась. Подозрение силовиков вызвал временной проживающий в Гаграх 25-летний Эдгар Абухба. Он встретился с девушкой вечером 23 сентября, после чего они вместе уехали на такси.

Подозреваемого доставили на допрос, где он сознался в убийстве. Он показал место убийства — комнату в съемном жилье в селе Псахара. По словам мужчины, он задушил девушку во время ссоры. Тело на следующий день он вывез в район Бзыбского ущелья, где намеревался утопить. Но он не справился и оставил завернутое тело в кустах у проселочной дороги.

По данным Telegram-канала Baza, Амина Бикбова уехала на курорт с подругой. Они планировали вернуться 24 сентября, однако девушка решила задержаться еще на несколько дней. В Абхазии она познакомилась с торговцем фруктами, который пригласил ее выпить кофе. Госпожа Бикбова согласилась, однако после встречи не вернулась и перестала выходить на связь.