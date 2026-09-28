«Росатом» еще не заключил договор на оплату плавучих АЭС на Чукотке

«Росатом» пока не заключил контракт, который должен обеспечить окупаемость строительства четырех плавучих энергоблоков на 420 МВт для Баимского ГОКа на Чукотке, рассказал журналистам глава «Совета рынка» (регулятор энергорынков) Максим Быстров.

«Инвестиционная активность низкая. Они (инвесторы Баимского ГОКа.— “Ъ”), так понимаю, сдвигают. Им дали 6 руб. за 1 кВт, таких цен сейчас нет. Но они, видимо, с такой ставкой не готовы инвестировать»,— сказал он.

Под плавучие АЭС для Баимского проекта планировалось создать локальную изолированную энергосистему, чтобы потребитель и генератор могли заключить свободный двусторонний договор на условиях take-or-pay («бери или плати»). Соответствующую поправку планировалось внести в закон «Об электроэнергетике». Полный тариф составит 6,45 руб. за 1 кВт в час (в ценах 2020 года).

Баимский проект реализуется в пределах Баимской площади, куда входит месторождение Песчанка. Оценочные запасы меди — до 9 млн тонн, молибдена — до 260 тыс. тонн, серебра — до 5,8 тыс. тонн, золота — до 520 тонн. Мощность ГОКа — 70 млн тонн в год. Инвестиции — $8,5 млрд. В 2018 году проект у структур Романа Абрамовича и Александра Абрамова приобрела казахстанская KAZ Minerals. В 2023 году актив перешел Trianon Limited основных акционеров KAZ Minerals Владимира Кима и Олега Новачука. Впоследствии контроль отошел ЗПИФ «Пальмира Севера».

Анна Тыбинь, Сочи