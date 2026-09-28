«Росатом» еще не заключил договор на оплату плавучих АЭС на Чукотке
«Росатом» пока не заключил контракт, который должен обеспечить окупаемость строительства четырех плавучих энергоблоков на 420 МВт для Баимского ГОКа на Чукотке, рассказал журналистам глава «Совета рынка» (регулятор энергорынков) Максим Быстров.
«Инвестиционная активность низкая. Они (инвесторы Баимского ГОКа.— “Ъ”), так понимаю, сдвигают. Им дали 6 руб. за 1 кВт, таких цен сейчас нет. Но они, видимо, с такой ставкой не готовы инвестировать»,— сказал он.
Под плавучие АЭС для Баимского проекта планировалось создать локальную изолированную энергосистему, чтобы потребитель и генератор могли заключить свободный двусторонний договор на условиях take-or-pay («бери или плати»). Соответствующую поправку планировалось внести в закон «Об электроэнергетике». Полный тариф составит 6,45 руб. за 1 кВт в час (в ценах 2020 года).
Баимский проект реализуется в пределах Баимской площади, куда входит месторождение Песчанка. Оценочные запасы меди — до 9 млн тонн, молибдена — до 260 тыс. тонн, серебра — до 5,8 тыс. тонн, золота — до 520 тонн. Мощность ГОКа — 70 млн тонн в год. Инвестиции — $8,5 млрд. В 2018 году проект у структур Романа Абрамовича и Александра Абрамова приобрела казахстанская KAZ Minerals. В 2023 году актив перешел Trianon Limited основных акционеров KAZ Minerals Владимира Кима и Олега Новачука. Впоследствии контроль отошел ЗПИФ «Пальмира Севера».
Действующие правила для территориально изолированных энергосистем позволяют зафиксировать цену электроэнергии только после запуска объекта. Для плавучих энергоблоков с многолетним строительством это создает разрыв между инвестициями и гарантированной выручкой; поэтому для проекта предлагалась отдельная категория локальной изолированной энергосистемы, в которой долгосрочный договор по схеме «бери или плати» можно заключить еще на этапе инвестирования.
Согласованный договор должен был не только определить оплату электроэнергии, но и сделать проект финансируемым: «Росатому» он необходим для привлечения средств на строительство энергоблоков. При параметрах инвестиций и тарифа, обсуждавшихся в 2021 году, внутренняя норма доходности оценивалась примерно в 5%, что было существенно ниже стоимости капитала и заемного финансирования в России.
Риск для реализации энергоснабжения уже проявлялся на практике: в марте 2024 года строительство третьего и четвертого плавучих энергоблоков приостанавливалось из-за угрозы убытков для «Росатома».