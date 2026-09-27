В Судане повстанцы ударили беспилотниками по нефтехранилищу
Повстанческие «Силы быстрого реагирования» атаковали беспилотниками нефтехранилище недалеко от Вад-Медани, столицы провинции Эль-Гезира в Судане. Об этом сообщило Sudan Tribune со ссылкой на источники в службах безопасности и очевидцев.
По словам собеседников издания, БПЛА атаковали хранилище Умм-Алейла рано утром 27 сентября. Оно расположено в 20 км от Вад-Медани и считается одним из крупнейших в центральном Судане. Очевидцы из соседних деревень сообщили о взрывах. Затем над топливными резервуарами поднялись густые клубы черного дыма.
Гражданская оборона сообщила, что при атаке загорелись резервуары с бензином и дизельным топливом, передает Dabanga Sudan. Суданские вооруженные силы заявили, что их силы ПВО сбили один беспилотник.
В Судане с 2023 года идет гражданская война. Конфликт начался между вооруженными силами Судана и военизированными «Силами быстрого реагирования» (СБР). Поводом для столкновений стал вопрос интеграции СБР в структуру вооруженных сил. Стороны не смогли договориться о том, кто возглавит объединенную армию.
Нефтяная инфраструктура уже становилась объектом военного контроля в Судане. В декабре 2025 года Силы быстрого реагирования взяли под контроль район Хеглиг в Западном Кордофане, где находится крупнейшее месторождение нефти страны. Это связывает борьбу за нефтяные объекты с территориальным противостоянием сторон.
Вад-Медани также имеет непосредственную военную предысторию: в январе 2025 года глава Сил быстрого реагирования Мухаммед Хамдан Дагло подтвердил сдачу города правительственным войскам. Сам конфликт начался в апреле 2023 года из-за спора о включении СБР в состав вооруженных сил и о том, кто будет руководить объединенной армией.