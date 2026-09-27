В Судане повстанцы ударили беспилотниками по нефтехранилищу

Повстанческие «Силы быстрого реагирования» атаковали беспилотниками нефтехранилище недалеко от Вад-Медани, столицы провинции Эль-Гезира в Судане. Об этом сообщило Sudan Tribune со ссылкой на источники в службах безопасности и очевидцев.

По словам собеседников издания, БПЛА атаковали хранилище Умм-Алейла рано утром 27 сентября. Оно расположено в 20 км от Вад-Медани и считается одним из крупнейших в центральном Судане. Очевидцы из соседних деревень сообщили о взрывах. Затем над топливными резервуарами поднялись густые клубы черного дыма.

Гражданская оборона сообщила, что при атаке загорелись резервуары с бензином и дизельным топливом, передает Dabanga Sudan. Суданские вооруженные силы заявили, что их силы ПВО сбили один беспилотник.

В Судане с 2023 года идет гражданская война. Конфликт начался между вооруженными силами Судана и военизированными «Силами быстрого реагирования» (СБР). Поводом для столкновений стал вопрос интеграции СБР в структуру вооруженных сил. Стороны не смогли договориться о том, кто возглавит объединенную армию.