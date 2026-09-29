Апелляция отказала в аресте имущества дочери пермского бизнесмена

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил определение первой инстанции по спору АО «Авиаавтоматика им. В. В. Тарасова» и главы КФХ Ирины Леви без изменения, следует из материалов дела. Резолютивная и мотивировочная части решения пока не опубликованы. Ранее суд отказал в принятии обеспечительных мер в отношении госпожи Леви в виде наложения ареста на ряд земельных участков, объектов капитального строительства и прочего имущества.

Иск «Авиаавтоматики» был принят к производству 20 апреля этого года. Истец требовал взыскать с ИП 70 млн руб. основного долга по договору займа от 10 декабря 2020 года, а также проценты за пользование средствами в сумме 30,7 млн руб. с 12 декабря 2020-го по 27 февраля 2026 года. При этом заявитель просил, чтобы их начисление продолжилось до дня полного погашения задолженности. Истец также обратился с ходатайством об аресте без ограничения права пользования имуществом ИП Ирины Леви, в составе которого находятся земельные участки, объекты капитального строительства и некапитальные строения, транспортные средства, сооружения для производства. Как счел суд первой инстанции, аргументы истца носят предположительный характер и не свидетельствуют о необходимости принятия истребуемой обеспечительной меры. Поэтому в удовлетворении ходатайства было отказано.

КФХ Ирины Леви зарегистрировано в Оханском районе Пермского края в марте 2014 года. Основной вид деятельности — разведение племенного мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков и других. Ирина Леви — дочь бывшего владельца АО «Стройиндустрия», экс-замминистра природных ресурсов РФ Семена Леви.

По данным Rusprofile, АО «Авиаавтоматика имени В. В. Тарасова» было зарегистрировано в Курске в мае 1994 года. Основной вид деятельности — производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления. Генеральный директор — Евгений Ли. Учредители и финансовые показатели компании не разглашаются.