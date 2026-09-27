В Молдавии заявили об обмелении Днестра из-за сокращения сброса воды Украиной
Власти Молдавии заявили, что Украина прекратила поддержку уровня воды в Днестре. По словам молдавского министра окружающей среды Георгия Хаждера, сброс вниз по течению, на молдавскую территорию, снизился.
В соцсети министр заявил, что на севере страны «уровень воды упал до исторически низких отметок». При этом, по его словам, «аналогичная критическая ситуация сложилась в самой Украине, откуда к нам течет Днестр». Молдавские власти сотрудничают с украинскими коллегами, подчеркнул чиновник.
Господин Хаждер отметил, что еще в середине месяца Украина «запросила значительное сокращение сброса воды из Днестровского водохранилища в связи с засухой в Карпатах». «Наша позиция заключалась в том, чтобы не принимать это предложение и откладывать принятие решения как можно дольше, обеспечивая при этом постоянный поток и защиту водоснабжения и экосистемы» Молдавии, отметил он.
«Правительство будет постоянно следить за ситуацией и оказывать всю необходимую поддержку местным органам власти и операторам сетей, чтобы мы могли и впредь обеспечивать бесперебойное водоснабжение граждан», — заверил министр.
Сейчас в Молдавии действует чрезвычайное положение в сферах энергетики и гидрологии из-за угрозы нехватки электроэнергии, горючего, а также критического обмеления Днестра, который питает Кишинев и другие города страны.
Маловодье на Днестре затрагивает сразу два связанных контура — водоснабжение и энергетику. В первые 20 дней сентября 2026 года средний приток в Новоднестровское водохранилище составлял 23 куб. м в секунду при сезонной норме 100–120 куб. м, а уровень воды опустился до исторического минимума. Засуха ограничивает выработку гидроэлектроэнергии и создает риски для водоснабжения.
Связь между секторами прямая: инфраструктура для сбора, перекачки и очистки воды зависит от электроэнергии, а засуха, в свою очередь, снижает производство гидроэнергии. Водозабор из Днестра ведется как в Молдавии, так и в Приднестровье.
Практические последствия уже оформлялись в виде мер: воду запрещено использовать для наполнения бассейнов и мытья улиц, забор воды из Днестра для агросектора разрешен только ночью, а промышленные предприятия вне жизненно важных категорий обязали сократить водопотребление минимум на 20%. Власти готовят резервные скважины и автоцистерны для подвоза воды, а оператор Apa-Canal Chisinau переведен в режим повышенной готовности для бесперебойного снабжения Кишинева.