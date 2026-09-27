В Молдавии заявили об обмелении Днестра из-за сокращения сброса воды Украиной

Власти Молдавии заявили, что Украина прекратила поддержку уровня воды в Днестре. По словам молдавского министра окружающей среды Георгия Хаждера, сброс вниз по течению, на молдавскую территорию, снизился.

В соцсети министр заявил, что на севере страны «уровень воды упал до исторически низких отметок». При этом, по его словам, «аналогичная критическая ситуация сложилась в самой Украине, откуда к нам течет Днестр». Молдавские власти сотрудничают с украинскими коллегами, подчеркнул чиновник.

Господин Хаждер отметил, что еще в середине месяца Украина «запросила значительное сокращение сброса воды из Днестровского водохранилища в связи с засухой в Карпатах». «Наша позиция заключалась в том, чтобы не принимать это предложение и откладывать принятие решения как можно дольше, обеспечивая при этом постоянный поток и защиту водоснабжения и экосистемы» Молдавии, отметил он.

«Правительство будет постоянно следить за ситуацией и оказывать всю необходимую поддержку местным органам власти и операторам сетей, чтобы мы могли и впредь обеспечивать бесперебойное водоснабжение граждан», — заверил министр.

Сейчас в Молдавии действует чрезвычайное положение в сферах энергетики и гидрологии из-за угрозы нехватки электроэнергии, горючего, а также критического обмеления Днестра, который питает Кишинев и другие города страны.