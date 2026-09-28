Регоператор жилищного строительства выступит заказчиком жилья в Соликамске

Проект комплексного развития в микрорайоне Клестовка в Соликамске находится в работе, несмотря на то, что конкурсные процедуры по выбору оператора не состоялись. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе администрации Соликамского округа, сейчас совместно с правительством Пермского края обсуждаются решения о строительстве на участках по ул. Сильвинитовая. «Функции заказчика по этому проекту будет осуществлять Региональным оператор жилищного строительства Пермского края. Регоператором ведется работа по сбору исходных данных для проектирования», — уточнили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Соликамска Фото: администрация Соликамска

Напомним, в августе этого года были объявлены торги на право КРТ в Соликамске. Начальная стоимость контракта на освоение территории площадью 5 га составляла 10,9 млн руб. В зону КРТ вошли несколько участков с разрешенным использованием — многоэтажная жилая застройка (не выше девяти этажей) и магазины. Планировалось заключить договор сроком на 10 лет.

Согласно документации, застройщик должен был построить многоквартирные жилые дома общей жилой площадью не более 72 тыс. кв. м (без учета балконов и лоджий) с переменной этажностью, с высотными акцентами не более 16 этажей, а также сети инженерно-технического обеспечения и улично-дорожную инфраструктуру. Однако торги не состоялись из-за отсутствия заявок.