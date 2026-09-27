Пассажира поезда привлекли к ответственности за избиение сотрудника РЖД в Перми

Дзержинский райсуд вынес обвинительный приговор в отношении 41-летнего пассажира поезда «Москва-Северобайкальск». Как сообщает пресс-служба суда, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

Судом установлено, что 20 января текущего года подсудимый, прибыв на станцию Пермь-II электропоездом «Москва-Северобайкальск», находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. На перроне он вступил в конфликт с сотрудниками транспортной безопасности ОАО «РЖД». Без видимого повода, демонстрируя неуважение, подсудимый нанес одному из них удар кулаком в область лица. В результате у мужчины констатировали закрытый двусторонний перелом нижней челюсти.

В ходе судебного следствия подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока не вступил.