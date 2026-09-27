В центре Москвы сняли все введенные из-за марафона ограничения

В Москве сняли ограничения на движение транспорта, вводившиеся на некоторых центральных улицах и набережных в связи с проведением московского марафона. Об этом сообщил столичный Дептранс.

С полудня ведомство сообщало о поэтапном открытии участков, начиная от Садового кольца в районе Новинского бульвара и Тверской улицы. Последними были открыты Яузская, Лужнецкая и другие набережные и прилегающие улицы. «Все временные ограничения движения в городе сняты», — подчеркнули в Дептрансе.

Победителем Московского марафона стал кенийский легкоатлет Мика Чемвено. Вторым к финишу пришел россиянин Дмитрий Неделин.