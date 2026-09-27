В Черногории задержали двух россиян из-за 19 чемоданов с подозрительной техникой

Суд в черногорском Которе на месяц арестовал граждан России Александра и Александру Круглянских по подозрению в контрабанде и отмывании денег. Об этом сообщило издание Vijesti со ссылкой на источники и заявление полиции.

По данным Vijesti, силовики задержали россиян, у которых также есть израильские паспорта, 25 сентября в аэропорту Тивата. Они пытались вылететь в Тель-Авив с 19 чемоданами. По словам одного из источников, в чемоданах находилось оборудование, которое, по предположению властей, могло использоваться для слежки, наблюдения, шпионажа и обнаружения подслушивающих устройств. Среди них были GPS-трекер с микрофоном, устройство, предназначенное для поиска радиопередатчиков, беспроводные микрофоны, камеры и другая техника.

Силовики обыскали квартиры, в которых жили россияне, в Будве и Баре. В них также было обнаружено компьютерное оборудование, лекарства и деньги (около €26 тыс. и 1,1 тыс. израильских шекелей). В полицейском отчете указывается, что у россиян «А. К. и А. К.» обнаружили «большое количество незадекларированной электронной техники и медикаментов».

По данным Vijesti, Александра и Александр Круглянские приехали в Черногорию по туристической визе. Россиян заключили под стражу из-за риска побега. Оба отказались давать показания. Дело расследуется в Главной государственной прокуратуре Котора.