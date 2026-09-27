Во Франции 11 человек обвинены в убийстве подростка на почве ненависти к белым

Суд французского департамента Дром передал присяжным дело 11 человек, обвиняемых в убийстве 16-летнего Тома Перрото. Об этом сообщает телеканал TF1. Фигурантам инкриминируют убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное на почве ненависти к «белой расе и французской нации».

Трагедия произошла в ноябре 2023 года в деревне Креполь. Там произошла массовая драка, в которой кто-то из участников потасовки нанес Перрото несколько ножевых ранений. От полученых ранений подросток скончался. Следствие так и не установило, кто нанес смертельный удар. А поскольку никто из подозреваемых не признался в совершении преступления, судить их будут совместно.

Судьи включили мотив расизма на основании показаний 19 свидетелей, слышавших выкрики «мы здесь, чтобы резать белых» и «грязные французы». Прокуратура выступала против включения этих показаний в материалы дела, считая их противоречивыми. Гражданство и этническое происхождение подозреваемых не уточняется.

Екатерина Наумова