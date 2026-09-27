Нейтралитет остался прежним

В Швейцарии проголосовали против ужесточения нейтралитета. Инициативу отклонило большинство кантонов. Среди граждан «за» выступило около трети участников референдума. При противоположном исходе Швейцария не смогла бы вводить экономические санкции против России, как и другие ограничительные меры в отношении любых стран, участвующих в боевых действиях. Исключение рестрикции, которые одобрены Советом Безопасности ООН. Также власти должны были бы прекратить сотрудничество со всеми военными блоками, включая НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Дискуссия по вопросам границ политики нейтралитета не утихает в стране уже несколько лет, рассказал “Ъ FM” руководитель русскоязычной редакции портала Swissinfo Игорь Петров:

«Весной 2022 года Швейцария после некоторых колебаний присоединилась к ограничениям Евросоюза в отношении России. Именно тогда вновь возник старый спор, может ли нейтральная страна вводить экономические санкции, или нейтралитет требует оставаться в стороне.

Главный практический вопрос — это меры в отношении государств, участвующих в вооруженных конфликтах. Швейцария могла бы применять в основном только санкции, одобренные Советом Безопасности ООН, а Россия, как известно, постоянный член Совбеза и обладает там правом вето. Сторонники говорят, что строгий нейтралитет не позволит втянуть Швейцарию в чужие конфликты и сохранить доверие к ней как к международному посреднику. Противники же инициативы отвечают, что такая формула свяжет правительству руки, и страна получит меньше возможностей сотрудничать с соседями в сфере безопасности».

С предложением закрепить принцип строгого нейтралитета в Конституции выступила Швейцарская народная партия. У нее большинство в парламенте. Однако итоги референдума были вполне ожидаемыми, заметил автор проекта «Новости из Швейцарии» Михаил Глюков:

«Одним из главных инициаторов и спонсоров стал бывший федеральный советник, лидер самой правой партии — SVP — Кристоф Блохер. Именно он продвигал эту инициативу, очень важную для Швейцарии. При этом сам политик замечал, что слишком многие в стране на сегодняшний момент находится под давлением угрозы с Востока, поэтому инициатива будет отменена. Однако SVP как одна из самых динамично развивающихся и важных партий будет очень внимательно наблюдать за тем, как Швейцария работает в этом вопросе».

В августе финансовая группа Swissquote прекратила обслуживание около 600 счетов россиян. Гендиректор компании объяснил это высокими расходами на мониторинг их операций. Такая мера необходима для соблюдения санкционного законодательства. Положительный результат референдума мог бы в корне изменить ситуацию. Впрочем, не исключено, что в Швейцарии еще вернутся к этому вопросу, считает партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков:

«Санкционная практика швейцарских банков в отношении лиц с российскими паспортами останется прежней. Потому что в финансовых организациях помнят истории, связанные с тем, что там прятали деньги состоятельных немцев, а потом это все стало предметом расследования ФБР и других служб Соединенных Штатов. С тех пор они, конечно, всего очень опасаются.

Я думаю, что ужесточения ждать не стоит, но и сильного смягчения тоже. Швейцарские банки смотрят, кто их клиенты и какие суммы хранятся. Допустим, на одной чаше весов — 5% активов российских физических и юридических лиц, которые когда-то кредиты получали и еще их не вернули. На другой — лежит бизнес с Америкой и ЕС, который занимает в разы больше в балансе этого банка. Поэтому, конечно, он будет отдавать предпочтение тому, чтобы добровольно соблюдать санкции других стран, необязательно даже Швейцарии, чтобы отрезать каких-то клиентов, потому что действительно расходы на комплаенс растут.

При этом один и тот же вопрос может с определенной периодичностью подниматься на референдумах. Например, когда Швейцария вступала в ООН, прошло несколько таких голосований, и только в 2002-м на референдуме большинство кантонов и избирателей высказались в пользу того, чтобы страна присоединилась к Организации Объединенных Наций. При этом все это время одна из штаб-квартир ООН находилась на территории Женевы. То, что треть участников голосования высказались за постоянный нейтралитет, это тоже очень существенный показатель. Уже невозможно как-то скинуть со счетов и игнорировать это мнение».

С 2022 года Швейцария последовательно присоединилась к 20 пакетам санкций Евросоюза. По данным МИДа, в стране сейчас заморожены активы около 2,6 тыс. российских физических и юридических лиц. Официальный представитель министерства Мария Захарова выступала в поддержку инициаторов референдума.

Никита Путятин