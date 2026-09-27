FT: старые танкеры впервые в истории стали продавать дороже новых
Впервые в истории цены на подержанные нефтяные супертанкеры превысили стоимость новых судов. Об этом сообщает Financial Times (FT).
Как отмечает газета, это произошло из-за рекордно высоких ставок фрахта на перевозку нефти с Ближнего Востока в Азию и роста спроса на супертанкеры, способные перевозить около 2 млн баррелей нефти. Главным фактором для покупателей стала скорость получения танкера.
При нынешних астрономических ставках фрахта, когда стоимость перевозки нефти супертанкерами в Азию достигает $1,5 млн в день, окупаемость танкера, по словам гендиректора бельгийской судоходной компании CMB Tech Александра Савериса, может быть делом нескольких месяцев. «Вы можете сэкономить $100 млн за шесть месяцев, поэтому, покупая актив за $175 млн, в конечном счете, чисто концептуально, вы приобретаете судно за $75 млн»,— цитирует его FT.
Механизм премии за готовый супертанкер — дефицит безопасной перевозки, а не удорожание самого нового судна. В августе 2026 года из-за проблем с безопасностью в Ормузе перевозчики и закупщики нефти требовали скидок на нефть или повышенных комиссий за перевозку; при такой структуре расходов доступный тоннаж получает самостоятельную ценность, поскольку позволяет сразу выполнять рейсы.
Фактор спроса был заметен и раньше: в январе 2025 года стремление Китая и Индии заместить российскую нефть и спрос на VLCC подняли ставки на маршрутах с Ближнего Востока в Китай и Сингапур на десятки процентов. В августе 2026 года Adnoc приобрела шесть нефтяных супертанкеров и пять крупнейших газовозов за $1,3 млрд, а наличие собственного флота позволяло ей поддерживать поставки на фоне атак; для рынка это подчеркивает практическую ценность уже доступных судов при перебоях с перевозками.