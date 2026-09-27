FT: старые танкеры впервые в истории стали продавать дороже новых

Впервые в истории цены на подержанные нефтяные супертанкеры превысили стоимость новых судов. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает газета, это произошло из-за рекордно высоких ставок фрахта на перевозку нефти с Ближнего Востока в Азию и роста спроса на супертанкеры, способные перевозить около 2 млн баррелей нефти. Главным фактором для покупателей стала скорость получения танкера.

При нынешних астрономических ставках фрахта, когда стоимость перевозки нефти супертанкерами в Азию достигает $1,5 млн в день, окупаемость танкера, по словам гендиректора бельгийской судоходной компании CMB Tech Александра Савериса, может быть делом нескольких месяцев. «Вы можете сэкономить $100 млн за шесть месяцев, поэтому, покупая актив за $175 млн, в конечном счете, чисто концептуально, вы приобретаете судно за $75 млн»,— цитирует его FT.