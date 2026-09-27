Иран заявил о захвате подводного беспилотника США в Ормузском проливе

Составлено ИИ-Ассистентъ

В 2026 году доступ к Ормузскому проливу оказался частью политико-военного торга: в начале июля США требовали его открытия, а Иран связывал это с прекращением блокады портов, компенсацией ущерба, отменой санкций и разморозкой активов. В распространенном 27 мая черновике американо-иранского меморандума та же логика была оформлена как обмен: США снимают морскую блокаду, Иран в течение месяца восстанавливает проход коммерческих судов.

Риск захвата в районе ранее учитывался и в практических рекомендациях: в августе 2023 года возглавляемая США военно-морская коалиция советовала судам держаться подальше от иранских вод. В сентябре 2026 года КСИР также заявлял, что американские авианосец и эсминец создавали помехи иранским судам и участвовали в морской блокаде, поэтому захват американского аппарата происходит на фоне уже оспариваемого военного присутствия и режима прохода через пролив.