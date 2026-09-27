Апелляция отказала в требованиях прикамского молкомбината к прокуратуре

Первый арбитражный апелляционный суд оставил решение по спору ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» с прокуратурой Чувашской Республики без изменения, следует из картотеки арбитража. Ранее ЮКМП пытался признать незаконными действия прокуратуры, которая не провела контрольные мероприятия в отношении производителя молочных продуктов ООО «Волжское перерабатывающее предприятие». Первая инстанция в этих требованиях отказала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт ЮКМП Фото: сайт ЮКМП

С иском к прокуратуре Чувашской Республики ООО «ЮКМП» обратилось в январе 2026 года. Как следует из материалов дела, ООО направило прокурору обращение о необходимости проведения контрольно-надзорных мероприятий по выявлению на территории региона производителей, в чей ассортимент входят продукты с замещением молочного жира от 50 до 100%. Кроме этого, заявитель просил проверить обоснованность применения в отношении некоторых из участников рынка применения ставки НДС 10%. Также истец указывал на возможность коррупционной составляющей в действиях Управления ФНС по Чувашской Республике из-за отказа в проведении мероприятий налогового контроля в отношении ООО «Волжское перерабатывающее предприятие», применяющее заниженную ставку налогообложения. Прокуратура, в свою очередь, заявила об отсутствии оснований для принятия указанных мер. По ее мнению, налоговые платежи компания производит в соответствии с действующим законодательством — применяет ставку 20% при производстве сычужных продуктов. Тем не менее арбитражный суд не усмотрел в бездействии прокуратуры неправомерного решения и отказал в удовлетворении требований пермского предприятия.

Юговской комбинат молочных продуктов основан в 2004 году. Единственный владелец комбината — предприниматель Сергей Поздеев. Возглавляет компанию Сергей Хазов. На сегодняшний день ЮКМП является крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием в Пермском крае. По информации на официальном сайте предприятия, филиал в поселке Юг перерабатывает более 1 тыс. тонн молока в сутки.