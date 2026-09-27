Премьер Грузии обсудил с Трампом возобновление стратегического партнерства с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел беседу с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН. Премьер Грузии выразил готовность восстановить стратегическое партнерство между странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

Встреча прошла во время официального приема в честь глав государств и правительств, прибывших в Нью-Йорк на ГА ООН. «В ходе беседы я кратко упомянул о нашем желании восстановить стратегическое партнерство между нашими странами, что в основном зависит от самих Соединенных Штатов», — заявил журналистам господин Кобахидзе (цитата по «Интерфакс»).

Премьер-министр отметил, что со стороны Грузии уже сделан шаг в направлении восстановления отношений. «Мы ждем ответных шагов», — подчеркнул он. Ираклий Кобахидзе не уточнил, как ответил на это предложение господин Трамп, но подчеркнул, что беседа прошла позитивно.

Отношения США и Грузии ухудшились в 2024 году из-за принятия грузинским правительством закона об иностранных агентах. В ноябре 2024-го правящая партия «Грузинская мечта» объявила о решении отложить переговорный процесс о вступлении Грузии в Евросоюз как минимум до конца 2028 года. Тогда же США решили приостановить стратегическое партнерство с Грузией. Такую меру объяснили решением Тбилиси по евроинтеграции, а также использованием силы против протестующих.