В Гималаях без вести пропали 14 альпинистов после схода лавины
Как минимум 14 альпинистов из Непала пропали без вести после схода лавины в районе горы Химлунг-Химал в Гималаях. Об этом сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на компанию-организатора.
Плохая погода пока не позволяет вертолетам добраться до вершины горы высотой 7,1 тыс. м. Вертолеты находятся в готовности в Катманду и Покхаре, однако не могут вылететь. По словам главы турагентства Himalayan Holidays Trekking Бибхути Чанд Тхакур, связь удалось установить с восемью из 22 участников группы.
В восхождении участвовали две группы. Непальская команда, в которую вошли шерпы-проводники и вспомогательный персонал, направилась раньше группы иностранцев. Они должны были подготовить лагерь, расчистить маршрут и установить веревки. Иностранные альпинисты должны были прибыть через пять-шесть дней. Связь с первой группой потеряли сегодня утром.
Вертолетная эвакуация с высокогорного склона не сводится к посадке машины рядом с пострадавшими. Если рельеф не позволяет сесть, используют лонг-лайн — специальный трос для подвешивания людей к вертолету; для такой работы нужны подготовленные специалисты. В октябре 2024 года непальская сторона заявляла об отсутствии у нее таких специалистов при спасательной операции на Дхаулагири, что показывает ограниченность этого способа даже при наличии вертолетов.
Поиск после схода лавины осложняют не только погодные условия, но и сам рельеф вместе с сохраняющейся лавинной опасностью. Спасателям приходится работать там, где повторный сход и труднодоступные участки могут ограничивать наземное продвижение и применение техники.