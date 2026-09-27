Алиханов: Россия восстановила выпуск автомобилей во всех востребованных классах

Составлено ИИ-Ассистентъ

По данным Минпромторга на декабрь 2025 года, российские предприятия выпускали легковые автомобили более 20 брендов и свыше 50 моделей. В этот ассортимент входили седаны, кроссоверы, пикапы и внедорожники с двигателями внутреннего сгорания, а также электромобили и гибриды — то есть речь шла о нескольких типах кузова и силовых установок, а не об одном сегменте.

Восстановление выпуска опиралось в том числе на возвращение в работу оставшихся после ухода иностранных компаний площадок. В конце ноября 2022 года на бывшем заводе Renault в Москве началась серийная сборка «Москвичей», а в июле 2026 года на бывшем заводе Toyota в Шушарах запустили производство Senat 900; в реиндустриализацию последней площадки вложили около 3 млрд руб.

При этом в июне 2023 года перспективы российских автопроизводителей связывали с цепочками поставок: полноценная сборка без иностранных полупроводников и ряда других узлов тогда считалась невозможной. Поэтому расширение перечня выпускаемых моделей не означало полной независимости производства от поставок комплектующих.