Афганистан заявил об уничтожении 28 боевиков на границе с Пакистаном

Минобороны Афганистана сообщило об уничтожении 28 и ранении 32 боевиков в восточной провинции Нуристан. Как утверждают в ведомстве, группа участников «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ) въехала в страну с территории Пакистана, пишет Reuters.

Афганские власти утверждают, что поддержку боевикам оказывали пакистанские ополченцы и военнослужащие. Согласно заявлению, группа пересекла границу в районе афганского села Камдеш. После перестрелки оставшиеся в живых боевики отошли обратно через границу к позициям пакистанских ополченцев.

Большинство нападавших были, по сведениям Кабула, бывшими сотрудниками афганских сил безопасности. Власти Афганистана утверждают, что пакистанская разведка переманивает и обучает афганских силовиков, чтобы затем направлять обратно через границу.

21 сентября вооруженные силы Пакистана нанесли несколько авиаударов по Афганистану. Исламабад утверждает, что военные уничтожили 28 боевиков. Кабул заявил о гибели мирных граждан. Смерть трех гражданских лиц подтвердила миссия ООН в Афганистане.