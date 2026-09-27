Афганистан заявил об уничтожении 28 боевиков на границе с Пакистаном
Минобороны Афганистана сообщило об уничтожении 28 и ранении 32 боевиков в восточной провинции Нуристан. Как утверждают в ведомстве, группа участников «Исламского государства» (ИГ, признано террористическим и запрещено в РФ) въехала в страну с территории Пакистана, пишет Reuters.
Афганские власти утверждают, что поддержку боевикам оказывали пакистанские ополченцы и военнослужащие. Согласно заявлению, группа пересекла границу в районе афганского села Камдеш. После перестрелки оставшиеся в живых боевики отошли обратно через границу к позициям пакистанских ополченцев.
Большинство нападавших были, по сведениям Кабула, бывшими сотрудниками афганских сил безопасности. Власти Афганистана утверждают, что пакистанская разведка переманивает и обучает афганских силовиков, чтобы затем направлять обратно через границу.
21 сентября вооруженные силы Пакистана нанесли несколько авиаударов по Афганистану. Исламабад утверждает, что военные уничтожили 28 боевиков. Кабул заявил о гибели мирных граждан. Смерть трех гражданских лиц подтвердила миссия ООН в Афганистане.
Столкновение происходит на фоне продолжающегося пограничного конфликта: обмен ударами и боевые столкновения между Афганистаном и Пакистаном идут с 26 февраля 2026 года, а атака пакистанских ВВС 16 марта 2026 года вывела противостояние на новый уровень. Заявления о переходе вооруженной группы через границу стали частью уже действующего механизма, в котором стороны связывают собственные удары и операции с активностью противников на территории соседнего государства.
Исламабад объяснял бомбардировки возросшей активностью пакистанских талибов, действующих с территории Афганистана. В октябре 2025 года премьер-министр Пакистана также обвинял афганское правительство в поддержке организаций, использующих афганскую территорию для нападений на Пакистан; Кабул, в свою очередь, называл свою операцию ответом на пакистанские удары. В феврале 2026 года Афганистан объявлял о военной операции в приграничных районах Пакистана, после чего пакистанские ВВС нанесли удар по складу боеприпасов в Афганистане.