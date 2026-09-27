Улицу Удмуртскую частично перекроют до 1 октября для укладки асфальта
Улицу Удмуртскую частично перекроют с вечера 28 сентября до утра 1 октября, сообщил в Max глава Ижевска Дмитрий Чистяков. На участке Лихвинцева—Ленина уложат финальный слой асфальта. Для движения будет открыта то одна, то другая сторона дороги.
«Мы планировали закрыть оставшийся участок в следующие выходные, чтобы не ограничивать движение в будни. Но погода вносит коррективы: впереди дожди, они могут помешать укладке асфальта. Чтобы не терять ни дня, продолжим асфальтирование с вечера понедельника»,— написал мэр.
С 22:00 28 сентября до 23:00 29 сентября будет закрыта западная сторона дороги, с 23:00 29 сентября до 05:00 1 октября — восточная. Перекрестки с Красногеройской и Советской на время работ будут частично закрыты. Общественный транспорт пойдет по скорректированным маршрутам. Остановка УдГУ не будет работать в зависимости от стороны ремонта.
К обеду воскресенья подрядчик завершил укладку финального слоя на участке Кирова—Лихвинцева. Пластиковая разметка нанесена на 50%. Вечером улицу откроют для проезда.