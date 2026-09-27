Пермский бизнесмен Владимир Матыцин стал владельцем еще одного производителя молока

Производитель молока из Орды - ООО «Колхоз имени Ленина» - сменил владельца. С 24 сентября единственным владельцем предприятия стал пермский бизнесмен Владимир Матыцын. Информация об этом содержится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Бывший совладелец предприятия Сергей Накаряков остался гендиректором общества.

ООО «Колхоз имени Ленина» расположен в селе Медянка Ординского района Пермского края. Предприятие занимается производство молока, разведением крупного рогатого скота и выращивание зерновых культур. Выручка ООО за 2025 год составила 191,5 млн руб., чистая прибыль 8,9 млн руб.

Структуры, аффилированные с господином Матыцыным, уже владеют несколькими агропредприятиями. Среди них: Чернушинский маслосыркомбинат «МаСКо», совхоз по производству молока «Дружный», «Элеватор» в Кунгуре. В прошлом году, по данным «Ъ-Прикамье», в интересах господина Матыцына было приобретено сельхозпредприятие «Правда» в Орде. Кроме того бизнесмены принадлежит сеть АЗС «Нефтехимпром», холдинг по производству индивидуальных средств защиты «Зеленский Групп», девелопмент (ТРК «СпешиLove») и прочее.