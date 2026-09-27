В Узбекистане ужесточат наказание за педофилию после преступления в детсаду

Правительство Узбекистана готовит поправки о «максимальном ужесточении» ответственности за сексуальное насилие в отношении детей после резонансного преступления. Об этом сообщила глава администрации Саида Мирзиеева в Telegram.

«Мы готовим предложения по внесению изменений в законодательство, чтобы максимально ужесточить ответственность за такие преступления», — отметила госпожа Мирзиеева. Чиновница отметила, что, по ее мнению, за сексуальное насилие против детей должна применяться смертная казнь. «К сожалению, действующий закон ее не предусматривает», — отметила она.

22 сентября в Наманганской области задержали 52-летнего завхоза одного из детских садов по подозрению в изнасиловании воспитанницы. Девочке и ее матери оказывают психологическую помощь. Воспитательницу и руководителей сада уволили по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей. Смертную казнь в Узбекистане отменили более десяти лет назад.