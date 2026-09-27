В Узбекистане ужесточат наказание за педофилию после преступления в детсаду
Правительство Узбекистана готовит поправки о «максимальном ужесточении» ответственности за сексуальное насилие в отношении детей после резонансного преступления. Об этом сообщила глава администрации Саида Мирзиеева в Telegram.
«Мы готовим предложения по внесению изменений в законодательство, чтобы максимально ужесточить ответственность за такие преступления», — отметила госпожа Мирзиеева. Чиновница отметила, что, по ее мнению, за сексуальное насилие против детей должна применяться смертная казнь. «К сожалению, действующий закон ее не предусматривает», — отметила она.
22 сентября в Наманганской области задержали 52-летнего завхоза одного из детских садов по подозрению в изнасиловании воспитанницы. Девочке и ее матери оказывают психологическую помощь. Воспитательницу и руководителей сада уволили по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей. Смертную казнь в Узбекистане отменили более десяти лет назад.
Ключевое ограничение для заявленного ужесточения связано не только с действующими нормами уголовного права. Конституционные поправки Узбекистана, принятые в 2023 году, прямо запретили смертную казнь, поэтому введение такой меры потребовало бы сначала устранить конституционный запрет, а не просто изменить санкции за преступления против детей.
Ужесточение ответственности без смертной казни может означать пересмотр предусмотренных законом наказаний, однако конкретные варианты таких поправок пока не раскрыты. Уже на уровне действующей правовой системы смертная казнь за этот состав преступления применяться не может.