Шесть стоящих в очереди на АЗС водителей получили штрафы в Балахне
ГУ МВД по Нижегородской области опровергло информацию о привлечении к ответственности более 30 водителей, стоящих в очереди на АЗС в Балахне. По официальным данным, протоколы составили на шестерых нарушителей.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
В полиции уточнили, что движение на данном участке двухполосное, разделено сплошной полосой. Часть водителей парковалась в очереди, перекрывая проезд другим. Из-за этого проезжавшим мимо водителям приходилось выезжать для объезда на встречную полосу.
Именно на мешающих движению участников составили протоколы, остальные административному наказанию не подвергались, заявили в полиции.