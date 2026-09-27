Шесть стоящих в очереди на АЗС водителей получили штрафы в Балахне

ГУ МВД по Нижегородской области опровергло информацию о привлечении к ответственности более 30 водителей, стоящих в очереди на АЗС в Балахне. По официальным данным, протоколы составили на шестерых нарушителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В полиции уточнили, что движение на данном участке двухполосное, разделено сплошной полосой. Часть водителей парковалась в очереди, перекрывая проезд другим. Из-за этого проезжавшим мимо водителям приходилось выезжать для объезда на встречную полосу.

Именно на мешающих движению участников составили протоколы, остальные административному наказанию не подвергались, заявили в полиции.

Галина Шамберина