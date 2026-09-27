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Хоккейную «Ладу» ждет серия из трех игр на выезде

Хоккеисты «Лады» отправились на выездную серию. Тольяттинской команде предстоит сыграть три гостевых матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подряд.

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В понедельник, 28 сентября, «Лада» сыграет против минского «Динамо». Спустя два дня коллектив из Самарской области в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом». Завершится выездная серия 2 октября в Омске игрой против «Авангарда».

Тольяттинская команда на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Ближайший домашний матч «Лады» пройдет 5 октября. Соперником тольяттинцев будут «Шанхайские Драконы».

Андрей Сазонов