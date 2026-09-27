Хоккейную «Ладу» ждет серия из трех игр на выезде

Хоккеисты «Лады» отправились на выездную серию. Тольяттинской команде предстоит сыграть три гостевых матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В понедельник, 28 сентября, «Лада» сыграет против минского «Динамо». Спустя два дня коллектив из Самарской области в Екатеринбурге встретится с местным «Автомобилистом». Завершится выездная серия 2 октября в Омске игрой против «Авангарда».

Тольяттинская команда на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Ближайший домашний матч «Лады» пройдет 5 октября. Соперником тольяттинцев будут «Шанхайские Драконы».

Андрей Сазонов